Letta: non faremo stravolgere la Costituzione al centrodestra (Di venerdì 23 settembre 2022) La Piazza del Popolo targata Pd ha fatto il controcanto a quella vista il giorno prima, con la manifestazione di centrodestra chiusa da Giorgia Meloni. Dopo "Bella ciao" suonata dall'orchestra e cantata...

petergomezblog : Elezioni, la diretta – Pd e M5s chiudono le campagne a Roma. Letta non scalda: piazza del Popolo semivuota. E De Lu… - Azione_it : Volevano convincervi che la competizione fosse solo tra #Letta e #Meloni. Le loro coalizioni hanno già dimostrato d… - HuffPostItalia : Letta, Calenda e non solo. Perfino il Ppe prende le distanze Berlusconi dalle parole di Berlusconi su Putin - mayday_Stuart : RT @spighissimo: Votate chi cazzo vi pare domenica, basta che per cortesia non votate per Berlusconi, Salvini, Meloni, Letta, Calenda e Cos… - FratellidItalia : RT @fanpage: Piazza del Popolo è stata scelta per la manifestazione di chiusura sia dal centrodestra che dal centrosinistra. Le due foto a… -