L'Eroica, alla 25ma edizione boom di stranieri, quasi il 40% sui 9.000 iscritti (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – edizione eccezionale per L'Eroica, la classica gara amatoriale in larga parte sulle strade bianche del Chianti e della Val d'Orcia dedicata alle bici vintage, quelle prodotto fino al 1987, in acciaio e con i tubolari croce e delizia dei ciclisti di tutti i tempi. La massacrante gara (il percorso classico è di 209 km) è arrivata alla venticinquesima edizione saltando un anno per Covid, da quel 1997 in cui 92 matti capitanati dal fondatore, Giancarlo Brocci, inaugurarono il percorso partendo prima dell'alba: ed è un nuovo boom di iscritti, con il superamento di quota 9.000 in vista. Si corre sabato 1 e domenica 2 ottobre da Gaiole in Chianti. Ma la vera novità è la quota di stranieri iscritti, che rasenta il 40% del totale mentre ...

