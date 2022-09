Leonardo DiCaprio vuole «sistemarsi» entro i 50 anni (e per questo ha messo gli occhi su Gigi Hadid)

(Di venerdì 23 settembre 2022) La star di Titanic pare abbia deciso di mettere la testa a posto, perciò, ora che è tornato single, ha deciso che le selezioni per la prossima fidanzata devono essere molto più accurate. E la top model, con il suo curriculum, è al momento la candidata ideale

takoyakoi : RT @areizaldy: @westenthu Zayn Gigi, ZiGi. Leonardo DiCaprio Gigi, LediG. - zegavit : RT @areizaldy: @westenthu Zayn Gigi, ZiGi. Leonardo DiCaprio Gigi, LediG. - Chanst__ : @werhoernchen Oder weil er Leonardo DiCaprio ist... - Bora_haeKSJ : RT @areizaldy: @westenthu Zayn Gigi, ZiGi. Leonardo DiCaprio Gigi, LediG. - 3cinematographe : Tra Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid è vero amore? Pare che i due siano molto legati e molto presi l'uno dall'altra! -

Trae Gigi Hadid è vero amore Pare che i due siano molto legati e molto presi l'uno ...... non è escluso che in futuro la serie potrà aprirsi alla presenza di attori di Hollywood , tra cui. "Forse, se il tempo e le possibilità lo consentono, dovremmo chiedergli di ...La star di Titanic pare abbia deciso di mettere la testa a posto, perciò, ora che è tornato single, ha deciso che le selezioni per la prossima fidanzata devono essere molto più accurate. E la top mode ...L’ipotesi è circolata dopo alcune frasi pronunciate dal regista sudcoreano Hwang Dong-hyuk. Ecco cosa c’è di vero ...