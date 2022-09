Legali della famiglia, 'Procura ha riaperto caso Sara Scimmi' (Di venerdì 23 settembre 2022) "La Procura di Firenze, su denuncia presentata dalla famiglia della vittima, ha aperto un fascicolo, a fronte delle nuove prove depositate, per omicidio volontario, oltre che per omissioni d'atti d'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 settembre 2022) "Ladi Firenze, su denuncia presentata dallavittima, ha aperto un fascicolo, a fronte delle nuove prove depositate, per omicidio volontario, oltre che per omissioni d'atti d'...

ivanscalfarotto : A parte l’ignoranza della legge (le coppie gay sono ovviamente legali) quello che colpisce in questa pseudo classe… - icarvsplume : RT @radio_zek: “Fermo restando che in Italia le coppie omosessuali non sono legali, non sono ammesse”. Federico #Mollicone, responsabile… - flaviamoratelli : RT @ivanscalfarotto: A parte l’ignoranza della legge (le coppie gay sono ovviamente legali) quello che colpisce in questa pseudo classe di… - FredMosby_ : RT @radio_zek: “Fermo restando che in Italia le coppie omosessuali non sono legali, non sono ammesse”. Federico #Mollicone, responsabile… - simmyde12345 : @fmollicone 'le coppie omosessuali non sono legali', da una tua intervista. Mi puzza molto di ventennio. Ma se sei… -