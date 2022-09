Le scuole possono svolgere attività per conto terzi? Cerchiamo di capire come funziona: norme, corrispettivi e limiti (Di venerdì 23 settembre 2022) Si propone di seguito un approfondimento dedicato alla possibilità per le istituzioni scolastiche di eseguire, nell’ambito delle proprie primarie finalità didattiche ed educative, attività ulteriori per conto terzi. Analizziamo la questione, alla luce della normativa attualmente in vigore e contenuta nel DECRETO 28 agosto 2018 , n. 129 anche conosciuto come … Questo ed altri L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 settembre 2022) Si propone di seguito un approfondimento dedicato alla possibilità per le istituzioni scolastiche di eseguire, nell’ambito delle proprie primarie finalità didattiche ed educative,ulteriori per. Analizziamo la questione, alla luce della normativa attualmente in vigore e contenuta nel DECRETO 28 agosto 2018 , n. 129 anche conosciuto… Questo ed altri L'articolo .

