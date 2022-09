Le quattro ragioni del faro internazionale sul voto italiano. Scrive Coratella (Ecfr) (Di venerdì 23 settembre 2022) Due le grandi novità di questa campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre. La prima, visibile e concreta: per la prima volta da decenni, la politica estera ha dominato il dibattito elettorale italiano. Le scelte intraprese dal governo Draghi su Russia e Ucraina e, conseguentemente, su energia e sanzioni, hanno fatto della politica estera il pilastro attorno al quale i leader e partiti hanno decifrato e sviluppato la propria campagna elettorale. La seconda novità, altrettanto concreta ma meno visibile, è come le cancellerie europee guardino alle elezioni italiane. L’attenzione e la preoccupazione circa il risultato elettorale in Italia hanno dominato il dibattito interno alle coalizioni e governi europei su quale ruolo avrà l’Italia in Europa e come l’Italia intenderà, o no, contribuire al rafforzamento del progetto ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 settembre 2022) Due le grandi novità di questa campagna elettorale in vista deldel 25 settembre. La prima, visibile e concreta: per la prima volta da decenni, la politica estera ha dominato il dibattito elettorale. Le scelte intraprese dal governo Draghi su Russia e Ucraina e, conseguentemente, su energia e sanzioni, hanno fatto della politica estera il pilastro attorno al quale i leader e partiti hanno decifrato e sviluppato la propria campagna elettorale. La seconda novità, altrettanto concreta ma meno visibile, è come le cancellerie europee guardino alle elezioni italiane. L’attenzione e la preoccupazione circa il risultato elettorale in Italia hanno dominato il dibattito interno alle coalizioni e governi europei su quale ruolo avrà l’Italia in Europa e come l’Italia intenderà, o no, contribuire al rafforzamento del progetto ...

