Le polemiche su Pino Insegno che presenta Giorgia Meloni a piazza del Popolo (citando "Il signore degli anelli") | VIDEO (Di venerdì 23 settembre 2022) È salito sul palco. Si è rivolto ai presenti (che, a dispetto delle aspettative, non hanno riempito piazza del Popolo). Ha salutato le persone che erano accorse in quel punto focale della capitale per assistere all'ultimo comizio elettorale del centrodestra unito in vista delle elezioni di domenica 25 agosto. Poi ha citato, in parte, per ben due volte un passaggio de "Il signore degli anelli", pellicola per cui aveva dato voce – nella versione italiana – al personaggio di Aragon. Poi Pino Insegno è finito nelle polemiche social proprio per essersi prestato a tutto ciò.

