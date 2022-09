Le parole di Berlusconi su Putin scuotono la Ue, ma i popolari lo difendono: «Posizione cristallina sull’Ucraina» (Di venerdì 23 settembre 2022) Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi rettifica sull’Ucraina e Vladimir Putin. Dopo le frasi di ieri a Porta a Porta relative alle motivazioni dello Zar, il Cavaliere sostiene di essere stato frainteso: «Bastava vedere tutta l’intervista – e non solo una frase estrapolata, sintetica per motivi di tempo, come si sa la semplificazione a volte è errata – per capire quale sia il mio pensiero, che peraltro è noto da tempo». L’ex premier fa sapere che stava semplicemente riferendo «quello che alcuni raccontano senza nessuna adesione del mio pensiero a quel racconto. Forse sono stato frainteso facevo solo il ‘cronista’ riferendo il pensiero di altri», aggiunge. «L’aggressione all’Ucraina è ingiustificabile e inaccettabile, la Posizione di Forza Italia chiara e netta: non potremo mai in nessun modo e per nessuna ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 settembre 2022) Il presidente di Forza Italia Silviorettificae Vladimir. Dopo le frasi di ieri a Porta a Porta relative alle motivazioni dello Zar, il Cavaliere sostiene di essere stato frainteso: «Bastava vedere tutta l’intervista – e non solo una frase estrapolata, sintetica per motivi di tempo, come si sa la semplificazione a volte è errata – per capire quale sia il mio pensiero, che peraltro è noto da tempo». L’ex premier fa sapere che stava semplicemente riferendo «quello che alcuni raccontano senza nessuna adesione del mio pensiero a quel racconto. Forse sono stato frainteso facevo solo il ‘cronista’ riferendo il pensiero di altri», aggiunge. «L’aggressione all’Ucraina è ingiustificabile e inaccettabile, ladi Forza Italia chiara e netta: non potremo mai in nessun modo e per nessuna ...

