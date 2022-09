Le frasi di von der Leyen terremotano la politica a 2 giorni dalle elezioni. Salvini: “Si dimetta, ora ripensare l’Ue”. Letta: “Chiarirà” (Di venerdì 23 settembre 2022) Una frase di Ursula von der Leyen terremota la politica italiana a due giorni dalle elezioni. Il centrodestra è andato all’attacco della presidente della commissione Europea, seppur con sfumature molto diverse tra i vari leader della coalizione. Pure Matteo Renzi ha attaccato la numero uno di Palazzo Berlaymont, difesa fino a questo momento solo da Enrico Letta, che però non condivide le dichiarazioni di von der Leyen, limitandosi a dire che “sicuramente Chiarirà“. Ma cosa ha detto Ursula von der Leyen per scatenare i partiti a ranghi quasi completi e provocare persino un tweet ironico dell’ambasciata russa a Roma? “Vedremo l’esito delle elezioni, le abbiamo avute anche in Svezia. Il mio approccio è che qualsiasi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Una frase di Ursula von derterremota laitaliana a due. Il centrodestra è andato all’attacco della presidente della commissione Europea, seppur con sfumature molto diverse tra i vari leader della coalizione. Pure Matteo Renzi ha attaccato la numero uno di Palazzo Berlaymont, difesa fino a questo momento solo da Enrico, che però non condivide le dichiarazioni di von der, limitandosi a dire che “sicuramente“. Ma cosa ha detto Ursula von derper scatenare i partiti a ranghi quasi completi e provocare persino un tweet ironico dell’ambasciata russa a Roma? “Vedremo l’esito delle, le abbiamo avute anche in Svezia. Il mio approccio è che qualsiasi ...

