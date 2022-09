Le dichiarazioni di Berlusconi su Putin diventano un caso: “Sono stato frainteso”. Da Letta a Calenda: “Parole vergognose” (Di venerdì 23 settembre 2022) Non hanno tardato ad arrivare le reazioni dell’arco politico italiano alle dichiarazioni di Berlusconi riguardo all’invasione dell”Ucraina. La frase shock “voleva mettere a Kiev delle persone perbene” ha trovato l’indignazione di Enrico Letta. “È una frase grave, scandalosa, ha detto una cosa a cui crede. Questo è il concetto di ‘perbene’ che ha Berlusconi”- ha detto ai microfoni di La7 – “Se vincessero loro domenica sera, Putin brinderebbe. Si autorizza ad andare con i carri armati nel paese vicino, è questo che ha detto Berlusconi”. Ancora più duro è stato Carlo Calenda, che ha evocato le sevizie subite dai civili sul fronte “Queste Sono le tue “persone perbene”. Vergognati. E scusati. Altro che moderato ed europeista. Con ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 settembre 2022) Non hanno tardato ad arrivare le reazioni dell’arco politico italiano allediriguardo all’invasione dell”Ucraina. La frase shock “voleva mettere a Kiev delle persone perbene” ha trovato l’indignazione di Enrico. “È una frase grave, scandalosa, ha detto una cosa a cui crede. Questo è il concetto di ‘perbene’ che ha”- ha detto ai microfoni di La7 – “Se vincessero loro domenica sera,brinderebbe. Si autorizza ad andare con i carri armati nel paese vicino, è questo che ha detto”. Ancora più duro èCarlo, che ha evocato le sevizie subite dai civili sul fronte “Questele tue “persone perbene”. Vergognati. E scusati. Altro che moderato ed europeista. Con ...

davidefaraone : Berlusconi: “Le truppe dovevano entrare e in una settimana raggiungere Kiev. I russi avrebbero dovuto sostituire co… - nelloscavo : Le dichiarazioni di @berlusconi su #Putin dovrebbero riaprire una domanda semplice che si vuole invece mandare in s… - Adnkronos : Il presidente russo Vladimir '#Putin è stato spinto a fare questa operazione speciale in Ucraina' per 'sostituire i… - MichelaRoi : RT @Agenzia_Ansa: Diventano un caso le dichiarazioni di Berlusconi su Putin a Porta a Porta. Letta: 'Sono parole scandalose e gravissime. M… - NoiNotizie : RT @Agenzia_Ansa: Diventano un caso le dichiarazioni di Berlusconi su Putin a Porta a Porta. Letta: 'Sono parole scandalose e gravissime. M… -