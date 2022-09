«Le coppie omosessuali non sono legali», polemica sul responsabile cultura FdI. Poi si difende – Il video (Di venerdì 23 settembre 2022) Per qualche giorno la polemica intorno a Peppa Pig e a uno dei suoi personaggi che ha come genitori due mamme si era persa tra i turbinii della campagna elettorale. sono bastati meno di 60 secondi di intervista, però, a far tornare uno dei cartoni animati più amati dai bambini di tutto il mondo al centro del dibattito. Già nei primi giorni di settembre Federico Mollicone, responsabile cultura di Fratelli d’Italia e componente della Commissione di Vigilanza Rai, aveva chiesto all’emittente pubblica di non trasmettere quel particolare episodio intitolato Famiglia. Il caso ha attirato l’attenzione anche della stampa estera, come quella della piccola San Marino. Davanti alle telecamere di Rtv, Mollicone ha risposto alle domande dei giornalisti spiegando i motivi di quella richiesta: «Stiamo parlando di un cartone animato ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 settembre 2022) Per qualche giorno laintorno a Peppa Pig e a uno dei suoi personaggi che ha come genitori due mamme si era persa tra i turbinii della campagna elettorale.bastati meno di 60 secondi di intervista, però, a far tornare uno dei cartoni animati più amati dai bambini di tutto il mondo al centro del dibattito. Già nei primi giorni di settembre Federico Mollicone,di Fratelli d’Italia e componente della Commissione di Vigilanza Rai, aveva chiesto all’emittente pubblica di non trasmettere quel particolare episodio intitolato Famiglia. Il caso ha attirato l’attenzione anche della stampa estera, come quella della piccola San Marino. Davanti alle telecamere di Rtv, Mollicone ha risposto alle domande dei giornalisti spiegando i motivi di quella richiesta: «Stiamo parlando di un cartone animato ...

elio_vito : Per il responsabile cultura?? di FdI, il partito di Meloni, le coppie omosessuali non sono legali. Ricordo che gli o… - lauraboldrini : Mollicone, candidato FdI alle #ElezioniPolitiche22, sostiene che in Italia “le coppie omosessuali sono illegali”.… - ItaliaViva : Per il partito della Meloni “le coppie omosessuali in Italia sono illegali”. L’amore è SEMPRE ammesso. Il riconosci… - goffredoS : RT @pietroraffa: Nel partito di Giorgia Meloni si fanno saluti romani e le coppie omosessuali vengono definite illegali. Serve altro per no… - _lorenzocarpi_ : RT @pietroraffa: Nel partito di Giorgia Meloni si fanno saluti romani e le coppie omosessuali vengono definite illegali. Serve altro per no… -