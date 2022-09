Le competenze femminili in grado di portare un valore aggiunto alla governance del Sistema sanitario

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – La Dottoressa Ilaria Pazzagli di Women for Oncology Italy: “Portiamo anche gli uomini a far conoscere un certo tipo di metodo di impostazione, facciamo sì che alcune strutture, la cui dirigente a livelloè una donna, possano essere fatte conoscere come un modello da replicare in un ambitopiù ampio”. 23 settembre 2022 – Quali sono operativamente, da parte delle donne dirigenti a livello, ? Risponde la Dottoressa Ilaria Pazzagli, Direttrice della Struttura oncologica semplice Presidio ospedaliero di Brescia – che afferisceStruttura oncologica complessa dell’oncologia di Pistoia all’interno del Dipartimento oncologico dell’USL Toscana Centro – e responsabile del Gruppo oncologico multidisciplinare sul tumore della mammella, nonché referente per la Regione Toscana di ...