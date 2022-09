Le buone pratiche per fronteggiare l’attuale situazione geopolitica nel mercato globale del grano (Di venerdì 23 settembre 2022) Il grano è un cereale molto versatile e per questo viene coltivato in molti Paesi ma nonostante questo ce ne sono alcuni, anche tra quelli produttori, costretti ad importarlo in grande quantità per poter soddisfare la domanda interna. All’inizio di quest’anno si è iniziato a parlare di crisi alimentare globale dovuta in parte alla crisi delle materie prime in seguito alla pandemia o a eventi atmosferici legati al cambiamento climatico. È impossibile non menzionare anche l’impatto che la guerra tra Russia e Ucraina ha avuto sulle esportazioni del grano, trattandosi di due dei principali Paesi esportatori di grano. Secondo Skytg24, nel mese di maggio il prezzo del grano duro è aumentato del 4,6%, mentre Coldiretti ha di recente denunciato un aumento fino a 12 volte dei prezzi di grano e ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Ilè un cereale molto versatile e per questo viene coltivato in molti Paesi ma nonostante questo ce ne sono alcuni, anche tra quelli produttori, costretti ad importarlo in grande quantità per poter soddisfare la domanda interna. All’inizio di quest’anno si è iniziato a parlare di crisi alimentaredovuta in parte alla crisi delle materie prime in seguito alla pandemia o a eventi atmosferici legati al cambiamento climatico. È impossibile non menzionare anche l’impatto che la guerra tra Russia e Ucraina ha avuto sulle esportazioni del, trattandosi di due dei principali Paesi esportatori di. Secondo Skytg24, nel mese di maggio il prezzo delduro è aumentato del 4,6%, mentre Coldiretti ha di recente denunciato un aumento fino a 12 volte dei prezzi die ...

