Le banche cinesi a caccia del patrimonio di Zhang: nuovi guai per il presidente dell'Inter (Di venerdì 23 settembre 2022) nuovi guai per la famiglia Zhang, proprietaria di Suning e dell'Inter. L'istituto di credito cinese China Construction Bank (Asia) Corporation Limited, rappresentata dallo studio legale D'Andrea &Partners, il 27 luglio scorso ha depositato un ricorso nei confronti dell'Inter in merito ai compensi ricevuti dall'imprenditore cinese Steven Zhang (figlio del ‘grande capo' Zhang Jindong) in qualità di presidente della società calcistica nerazzurra. Zhang è anche presidente della Suning International, divisione Internazionale di Suning Holdings Group. La vicenda nasce dalla crisi che ha colpito il colosso cinese ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 settembre 2022)per la famiglia, proprietaria di Suning e. L'istituto di credito cinese China Construction Bank (Asia) Corporation Limited, rappresentata dallo studio legale D'Andrea &Partners, il 27 luglio scorso ha depositato un ricorso nei confrontiin merito ai compensi ricevuti dall'imprenditore cinese Steven(figlio del ‘grande capo'Jindong) in qualità dia società calcistica nerazzurra.è anchea Suningnational, divisionenazionale di Suning Holdings Group. La vicenda nasce dalla crisi che ha colpito il colosso cinese ...

ildiavolo_d : RT @MilanNewsit: Il presidente dell'Inter Zhang inseguito dalle banche cinesi al tribunale di Milano per aggredirne il patrimonio https://t… - saIva___ : RT @MilanNewsit: Il presidente dell'Inter Zhang inseguito dalle banche cinesi al tribunale di Milano per aggredirne il patrimonio https://t… - berti_nic : Consiglierei alle banche cinesi di aggredire direttamente Zhang. Grazie. - PianetaMilan : #Inter, #Zhang nei guai: banche cinesi al tribunale di Milano: le ultime | News #ACMilan #Milan #SempreMilan - OFerrari1991 : RT @MilanoFinanza: Inter, le banche cinesi al tribunale di Milano per aggredire il patrimonio di Zhang -