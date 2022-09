Lazio, la crescita di Cancellieri: ora l'Italia per spiccare il volo (Di venerdì 23 settembre 2022) ROMA - " Noi giocatori giovani non ci facciamo aspettative. Pensare di essere titolari di questa Nazionale è una follia, ma se il ct dovesse scegliermi mi farei trovare pronto" . Matteo Cancellieri la ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 settembre 2022) ROMA - " Noi giocatori giovani non ci facciamo aspettative. Pensare di essere titolari di questa Nazionale è una follia, ma se il ct dovesse scegliermi mi farei trovare pronto" . Matteola ...

sportli26181512 : Lazio, la crescita di Cancellieri: ora l’Italia per spiccare il volo: Sarri lo tiene tanto in considerazione, Manci… - LALAZIOMIA : Lazio, la crescita di Cancellieri: ora l’Italia per spiccare il volo - LazioNews_24 : #Patric sempre più leader della #Lazio: tutti i numeri che certificano la sua crescita - Toro_News : ?? | IL TEMA In totale sono state 38.902 le presenze tra Lazio, Lecce e Sassuolo. I numeri sono in crescita rispett… - SportdelSud : ???? Ciro #Immobile, capitano della Lazio, ha parlato in conferenza stampa durante il ritiro della nazionale. Ecco l… -