Laver Cup 2022, tifoso impazzito durante doppio Federer-Nadal: Roger e Rafa ridono in campo (VIDEO) (Di venerdì 23 settembre 2022) Momento divertente durante il primo set del doppio della Laver Cup 2022 con Roger Federer in campo insieme a Rafa Nadal. Il pubblico della O2 Arena è infatti letteralmente impazzito per un tifoso che si è tolto ben undici magliette ufficiali di Roger e Rafa, che in campo non hanno potuto fare a meno di ridere nell'ilarità generale. Federer-Nadal – SOCK-TIAFOE: LA DIRETTA LIVE IL VIDEO SportFace.

