Laver Cup 2022, manifestante invade il campo e si dà fuoco: le immagini dell'accaduto (Di venerdì 23 settembre 2022) L'attesa per l'ultimo match in carriera di Roger Federer (e non solo ciò) ha senz'altro aumentato l'attenzione mediatica per la Laver Cup 2022, competizione di tennis in occasione della quale si sfidano Europa e Resto del Mondo. Nel pomeriggio odierno sono scesi in campo Stefanos Tsitsipas e Diego Schwartzman, match poi vinto dal greco portando l'Europa sul 2-0 (vista anche la precedente vittoria di Ruud contro Sock). Ebbene, approfittando dell'elevata attenzione mediatica precedentemente menzionata di cui gode l'evento, un ragazzo ha invaso il campo per manifestare contro l'uso dei jet privati (con apposito cartello mostrato al pubblico presente e alle reti televisive collegate) con un gesto estremo. Infatti, una volta raggiunto il centro del campo dove si stavano affrontando Tsitsipas e ...

