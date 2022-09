Laver Cup 2022 in diretta su Discovery + / Eurosport, Roger Federer saluta il Tennis (Di venerdì 23 settembre 2022) L'ultimo match della carriera di Roger Federer sarà in esclusiva italiana su Eurosport 1 e Discovery+, che da venerdì 23 alle 14:00 a domenica 25 settembre trasmetteranno la Laver Cup.La Laver Cup 2022 sarà trasmessa in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+ ed Eurosport Player, le nostre piattaforme streaming a partire da venerdì 23 settembre. Solo sulla piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura... Leggi su digital-news (Di venerdì 23 settembre 2022) L'ultimo match della carriera disarà in esclusiva italiana su1 e+, che da venerdì 23 alle 14:00 a domenica 25 settembre trasmetteranno laCup.LaCupsarà trasmessa in esclusiva su1 ed2, oltre ovviamente a+ edPlayer, le nostre piattaforme streaming a partire da venerdì 23 settembre. Solo sulla piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura...

Eurosport_IT : Molto più che amici rivali in campo ???? ?? Le parole complete... - WeAreTennisITA : L'ULTIMO BALLO? Alla Laver Cup, Roger Federer giocherà solo un doppio, probabilmente insieme a Rafael Nadal. Eccolo… - WeAreTennisITA : Si chiude l’era di #RogerFederer ?? Il momento che non volevamo arrivasse mai oggi è realtà: Federer lascia il tenni… - RSIonline : ?????????? ?????? L'addio di Roger Federer sarà insieme a Rafael Nadal: questa sera il campione rossocrociato scenderà in c… - TheoDipendente : Se questa sera guardi la Nazionale di brocchi e non la Laver Cup devi farti curare Buon venerdì -