Laver Cup 2022, De Minaur batte Murray al super-tiebreak: primo punto per il Team World (Di venerdì 23 settembre 2022) Arriva il primo punto per il Team World alla Laver Cup 2022, in corso alla O2 Arena di Londra. Alex De Minaur ha infatti battuto Andy Murray nel terzo singolare della prima giornata, con il punteggio di 5-7 6-3 10-7 dopo una battaglia davvero durissima e senza esclusioni di colpi. La situazione vede quindi il Team Europe in vantaggio 2-1 prima dell’attesissimo doppio di Roger Federer e Rafa Nadal, con lo svizzero che chiude la sua carriera. RISULTATI e CLASSIFICA PROGRAMMA E COPERTURA TV FORMAT E REGOLAMENTO TUTTI I PARTECIPANTI La cronaca – La partita si apre con un Murray piuttosto contratto e in difficoltà, tant’è che De Minaur centra subito il break nel game di apertura. Con il passare dei minuti ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Arriva ilper ilallaCup, in corso alla O2 Arena di Londra. Alex Deha infatti battuto Andynel terzo singolare della prima giornata, con il punteggio di 5-7 6-3 10-7 dopo una battaglia davvero durissima e senza esclusioni di colpi. La situazione vede quindi ilEurope in vantaggio 2-1 prima dell’attesissimo doppio di Roger Federer e Rafa Nadal, con lo svizzero che chiude la sua carriera. RISULTATI e CLASSIFICA PROGRAMMA E COPERTURA TV FORMAT E REGOLAMENTO TUTTI I PARTECIPANTI La cronaca – La partita si apre con unpiuttosto contratto e in difficoltà, tant’è che Decentra subito il break nel game di apertura. Con il passare dei minuti ...

