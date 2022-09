Laver Cup 2022, Casper Ruud sconfigge Jack Sock e regala il primo punto al Team Europa (Di venerdì 23 settembre 2022) È di Casper Ruud la prima vittoria nella Laver Cup 2022. Sul cemento della O2 Arena di Londra il norvegese (n.2 al mondo) batte per 6-4 5-7 10-7 lo statunitense Jack Sock (n.128 del ranking) e regala il primo punto al Team Europa nella sfida contro il Resto del Mondo. L’inizio di partita è a senso unico: Ruud è subito lucido e si porta velocemente sul 3-0. Sock si scuote con il game del 3-1 e poi resta in scia del suo avversario. Nel nono game arriva la chance giusta per rientrare: il numero due al mondo ha un passaggio a vuoto e lo statunitense ne approfitta per trovare il controbreak (5-4). Sembra dunque essere tornato tutto abbastanza in equilibrio e invece ecco il ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) È dila prima vittoria nellaCup. Sul cemento della O2 Arena di Londra il norvegese (n.2 al mondo) batte per 6-4 5-7 10-7 lo statunitense(n.128 del ranking) eilalnella sfida contro il Resto del Mondo. L’inizio di partita è a senso unico:è subito lucido e si porta velocemente sul 3-0.si scuote con il game del 3-1 e poi resta in scia del suo avversario. Nel nono game arriva la chance giusta per rientrare: il numero due al mondo ha un passaggio a vuoto e lo statunitense ne approfitta per trovare il controbreak (5-4). Sembra dunque essere tornato tutto abbastanza in equilibrio e invece ecco il ...

