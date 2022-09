Lascia il figlio di tre anni in auto per andare al bordello, arrestato (Di venerdì 23 settembre 2022) Voleva andare in un bordello, ma era il giorno in cui aveva l'affidamento di suo figlio, per questo ha pensato bene di chiudere il bambino di tre anni in auto e andare comunque nel locale. La polizia nazionale spagnola ha arrestato un uomo di 35... Leggi su today (Di venerdì 23 settembre 2022) Volevain un, ma era il giorno in cui aveva l'affidamento di suo, per questo ha pensato bene di chiudere il bambino di treincomunque nel locale. La polizia nazionale spagnola haun uomo di 35...

