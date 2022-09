Larga adesione al bando per la valorizzazione del patrimonio turistico ricettivo (Di venerdì 23 settembre 2022) Tra gli interventi previsti nel PNRR uno di particolare interesse riguarda la valorizzazione e la riqualificazione del patrimonio turistico - ricettivo del Paese. In questo senso il Ministero del ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 settembre 2022) Tra gli interventi previsti nel PNRR uno di particolare interesse riguarda lae la riqualificazione deldel Paese. In questo senso il Ministero del ...

stoca220 : @guglielmopicchi @giorgio_gori mettiamo anche che lo abbiate disdetto: nel 2017 non c'erano già abbastanza informaz… - Maurofabio31 : RT @Russia_Italia: @lauraboldrini La larga maggioranza di chi a suo tempo aveva votato per l'adesione all'ue riteneva che venisse attuata u… - GoffredoAdi : RT @MarcelloSacco1: Il Portogallo approva a larga maggioranza l'adesione alla NATO di Finlandia e Svezia, ma con i voti contrari del Partit… - MarcelloSacco1 : Il Portogallo approva a larga maggioranza l'adesione alla NATO di Finlandia e Svezia, ma con i voti contrari del Pa… - carseri : RT @Russia_Italia: @lauraboldrini La larga maggioranza di chi a suo tempo aveva votato per l'adesione all'ue riteneva che venisse attuata u… -