L’ambasciatore cinese contro Giorgia Meloni: «Forte malcontento per le parole su Taiwan» (Di venerdì 23 settembre 2022) «Di recente, la parte cinese ha notato alcune osservazioni negative che sfruttano la questione di Taiwan per stimolare un approccio ostile nei confronti della Cina. Di ciò manifestiamo il nostro Forte malcontento e la ferma opposizione». Così il portavoce dell’ambasciata cinese in Italia replica alle affermazioni rilasciate dalla leader Fdi Giorgia Meloni su Taiwan in un’intervista rilasciata a Cna. «Taiwan è una parte inalienabile della Cina. La questione di Taiwan riguarda la sovranità e l’integrità territoriale cinese», aggiunge l’ambasciata. Poche ore fa la presidente di Fratelli d’Italia aveva espresso una netta posizione sulla questione: «Fratelli d’Italia e le democrazie mondiali condannano ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 settembre 2022) «Di recente, la parteha notato alcune osservazioni negative che sfruttano la questione diper stimolare un approccio ostile nei confronti della Cina. Di ciò manifestiamo il nostroe la ferma opposizione». Così il portavoce dell’ambasciatain Italia replica alle affermazioni rilasciate dalla leader Fdisuin un’intervista rilasciata a Cna. «è una parte inalienabile della Cina. La questione diriguarda la sovranità e l’integrità territoriale», aggiunge l’ambasciata. Poche ore fa la presidente di Fratelli d’Italia aveva espresso una netta posizione sulla questione: «Fratelli d’Italia e le democrazie mondiali condannano ...

