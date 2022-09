L’addio di Roger Federer | nel tennis si chiude l’era dei sogni

WeAreTennisITA : ????Una foto che chiude un'era del tennis. 66 titoli dello Slam, vincitori di Wimbledon dal 2003 al 2022: Federer, Na… - WeAreTennisITA : L'ULTIMO BALLO? Alla Laver Cup, Roger Federer giocherà solo un doppio, probabilmente insieme a Rafael Nadal. Eccolo… - realmikesanta : RT @WeAreTennisITA: ????Una foto che chiude un'era del tennis. 66 titoli dello Slam, vincitori di Wimbledon dal 2003 al 2022: Federer, Nadal,… - 240820K : RT @WeAreTennisITA: ????Una foto che chiude un'era del tennis. 66 titoli dello Slam, vincitori di Wimbledon dal 2003 al 2022: Federer, Nadal,… - ArmandaGelsomin : RT @WeAreTennisITA: ????Una foto che chiude un'era del tennis. 66 titoli dello Slam, vincitori di Wimbledon dal 2003 al 2022: Federer, Nadal,… -

Ecco un estratto della lettera didel tennista svizzero, ... La Laver Cup a Londra la prossima settimana sarà'ultimo mio ...Cup a Londra la prossima settimana sarà'ultimo mio torneo Atp'...BREAKING: Reportedly a climate change protester has set himself on fire at the tennis court at Laver Cup onFederer's last day as a professional playerpic.twitter.com/NmHqvQ8nIm - Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 23, 2022 Da repubblica.it