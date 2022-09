"La sinistra ha paura". Il centrodestra unito ha fretta di vincere (Di venerdì 23 settembre 2022) Il messaggio dei leader: insieme guideremo il Paese per cinque anni. Meloni: ci teme chi ha capito che sta per perdere il potere, faremo la riforma presidenziale. Salvini: a Bruxelles, Parigi e Berlino si mettano il cuore in pace. Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 settembre 2022) Il messaggio dei leader: insieme guideremo il Paese per cinque anni. Meloni: ci teme chi ha capito che sta per perdere il potere, faremo la riforma presidenziale. Salvini: a Bruxelles, Parigi e Berlino si mettano il cuore in pace.

LaVeritaWeb : I media stranieri deludono la sinistra italiana: per «Foreign Affairs» «è meglio che il suo governo sia forte». Il… - fanpage : “L’Italia è migliore dei governi di sinistra che ha avuto in questi anni. La sinistra sta lì a blaterare che tutti… - sole24ore : Meloni: “Sinistra rabbiosa ed estremista, ha paura di perdere il suo consolidato sistema di potere” - Il Sole 24 OR… - Isonoire : RT @LaVeritaWeb: I media stranieri deludono la sinistra italiana: per «Foreign Affairs» «è meglio che il suo governo sia forte». Il «Financ… - Genjuro75 : RT @fanpage: “L’Italia è migliore dei governi di sinistra che ha avuto in questi anni. La sinistra sta lì a blaterare che tutti hanno paura… -