La retromarcia di Berlusconi | “Le frasi su Putin? Riportavo frasi di altri | ho solo fatto il cronista”

(Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo le polemiche che hanno creato le dichiarazione sulla guerra in Ucraina,assesta il colpo

alecosimetti : Le parole di #Berlusconi pronunciate ieri sera durante #PortaaPorta non mi indignano affatto. Se proprio dovessi fa… - NextPaolo : E infatti …. Eccolo qui, in retromarcia! #Berlusconi #portaaporta -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Al centro, la sfida tra Terzo Polo e Forza Italia, con Silvioche ingrana lasul reddito di cittadinanza. Insomma iniziano i giorni decisivi in vista del voto di domenica. ...Adesso alcuni colleghi sono stati costretti a fare una, si sono dovuti ricredere. De ... Bisogna fare come fececon Sacchi davanti alla protesta degli olandesi'. Come esce il ... Diretta elezioni: ultime notizie di campagna elettorale