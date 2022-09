La prudenza di Landini sul voto innervosisce la Cgil. Parla Miceli

Il Diario del Lavoro

... professore di igiene all'università Cattolica e pasdaràn della. Potrebbe affidare il Pnrr ... Speranza, che comunque ha un rapporto affettuoso con Maurizio, anche su questo risponde a ...Maurizio, segretario generale della Cgil replica: 'I salari nel nostro Paese sono troppo ... Bankitalia, dal canto suo, invita allasulla gestione della finanza pubblica. 'In Italia l'... "Agenda Landini" e "Agenda Sbarra", le richieste dei leader al governo che sarà (mentre la Cgil si prepara a guidare l'opposizione) "Intervenire non è obbligatorio, ma se si sceglie di parlare allora occorre essere espliciti. Ecco, su questo ho delle riserve. Non siamo mai stati indifferenti, soprattutto di fronte a una cultura re ...La prudenza di Landini sul voto innervosisce il sindacato. Parla Emilio Miceli, segretario confederale: "Non siamo mai stati indifferenti, soprattutto di fronte a una cultura regressiva che può andare ...