La protesta delle donne iraniane: ecco perché si tagliano i capelli (Di venerdì 23 settembre 2022) In segno di lutto, di condivisione del dolore e del proprio dissenso contro il regime e contro l'obbligo di portare il velo, molte donne si mostrano con il capo scoperto, si tagliano i capelli diffondendo i video sui social, bruciano il hijab. Lo fanno in memoria di Mahasa Amini e per difendere i loro diritti Leggi su vanityfair (Di venerdì 23 settembre 2022) In segno di lutto, di condivisione del dolore e del proprio dissenso contro il regime e contro l'obbligo di portare il velo, moltesi mostrano con il capo scoperto, sidiffondendo i video sui social, bruciano il hijab. Lo fanno in memoria di Mahasa Amini e per difendere i loro diritti

