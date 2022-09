La previsione di Crosetto: “La Meloni da premier diventerà una dei leader della Ue” (Di venerdì 23 settembre 2022) La rabbia e l’orgoglio. Nei giorni degli ultimi attacchi alla Meloni sul presunto profilo anti-europeista e nelle ore della super gaffe della Von Der Leyen con le minacce al voto “non buono” che potrebbe arrivare dall’Italia, l’anima più liberal di Fratelli d’Italia, Guido Crosetto, si dice convinto che queste schermaglie finiranno presto. Già il 26 settembre, all’indomani del voto. “Il Governo Meloni sarà radicato fortemente in Europa e la Meloni diventerà una dei leader più rispettati in Ue”, dice all’Adnkronos l’imprenditore vicino alla presidente di FdI, che a proposito della guerra in Ucraina e del posizionamento del nuovo governo a possibile guida Meloni ha aggiunto: “E’ l’unica ad aver avuto una posizione ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 settembre 2022) La rabbia e l’orgoglio. Nei giorni degli ultimi attacchi allasul presunto profilo anti-europeista e nelle oresuper gaffeVon Der Leyen con le minacce al voto “non buono” che potrebbe arrivare dall’Italia, l’anima più liberal di Fratelli d’Italia, Guido, si dice convinto che queste schermaglie finiranno presto. Già il 26 settembre, all’indomani del voto. “Il Governosarà radicato fortemente in Europa e launa deipiù rispettati in Ue”, dice all’Adnkronos l’imprenditore vicino alla presidente di FdI, che a propositoguerra in Ucraina e del posizionamento del nuovo governo a possibile guidaha aggiunto: “E’ l’unica ad aver avuto una posizione ...

