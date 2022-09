La pausa Nazionali fa già le prime vittime: da Maignan a Koopmeiners – La situazione (Di venerdì 23 settembre 2022) Continua ad allungarsi la lista dei giocatori costretti ad abbandonare il ritiro della loro nazionale a causa di un infortunio. Il forfait di Ciro Immobile, che lascia in emergenza il reparto d’attacco dell’Italia in vista delle due sfide di Nations League, si aggiunge a quello di Marco Verratti, uno dei leader del centrocampo azzurro tornato a Parigi per un infortunio al polpaccio, Lorenzo Pellegrini, alle prese con uno stiramento all’adduttore, Matteo Politano, con una caviglia malconcia, e Sandro Tonali. Il centrocampista, fermato da un affaticamento muscolare che non si è risolto, al momento verrà monitorato giorno per giorno senza lasciare il ritiro dell’Italia, ma la situazione preoccupa il Milan. La squadra di Stefano Pioli ha perso un altro pezzo importante in nazionale: Mike Maignan. Il portiere rossonero, sostituito nell’intervallo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Continua ad allungarsi la lista dei giocatori costretti ad abbandonare il ritiro della loro nazionale a causa di un infortunio. Il forfait di Ciro Immobile, che lascia in emergenza il reparto d’attacco dell’Italia in vista delle due sfide di Nations League, si aggiunge a quello di Marco Verratti, uno dei leader del centrocampo azzurro tornato a Parigi per un infortunio al polpaccio, Lorenzo Pellegrini, alle prese con uno stiramento all’adduttore, Matteo Politano, con una caviglia malconcia, e Sandro Tonali. Il centrocampista, fermato da un affaticamento muscolare che non si è risolto, al momento verrà monitorato giorno per giorno senza lasciare il ritiro dell’Italia, ma lapreoccupa il Milan. La squadra di Stefano Pioli ha perso un altro pezzo importante in nazionale: Mike. Il portiere rossonero, sostituito nell’intervallo di ...

