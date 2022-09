La pacata reazione di Ignazio La Russa al polverone per il saluto romano del fratello | VIDEO (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha rimandato ogni decisione in merito a romano La Russa, l’assessore alla Sicurezza e fratello del senatore e co-fondatore di Fratelli d’Italia che si era reso protagonista del più classico dei “saluti romani” durante le esequie del cognato Alberto Stabilini. “Ne riparleremo in giunta”, ha detto il numero uno del Pirellone. Nel frattempo, Ignazio La Russa ha reagito a suo modo. Sia per quel che riguarda il gesto, sia per le critiche piovute su suo fratello. #Elezioni2020 Polemiche per il saluto romano al funerale dello storico militante di destra Alberto #Stabilini da parte di romano #LaRussa, neo assessore alla sicurezza di Regione Lombardia. ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha rimandato ogni decisione in merito aLa, l’assessore alla Sicurezza edel senatore e co-fondatore di Fratelli d’Italia che si era reso protagonista del più classico dei “saluti romani” durante le esequie del cognato Alberto Stabilini. “Ne riparleremo in giunta”, ha detto il numero uno del Pirellone. Nel frattempo,Laha reagito a suo modo. Sia per quel che riguarda il gesto, sia per le critiche piovute su suo. #Elezioni2020 Polemiche per ilal funerale dello storico militante di destra Alberto #Stabilini da parte di#La, neo assessore alla sicurezza di Regione Lombardia. ...

