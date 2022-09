La Nazionale spagnola femminile s’è ammutinata: 15 giocatrici contro il ct, la Federcalcio lo difende (Di venerdì 23 settembre 2022) La Nazionale femminile spagnola s’è ammutinata. Quindi giocatrici si sono dichiarate indisponibili per la convocazione, finché il ct Jorge Vilda resterà al suo posto. Ognuna di loro ha scritto alla Federazione spagnola insistendo sul fatto che la situazione con l’allenatore, che avevano già provato a far saltare a fine agosto, influisce sulla loro salute e sul loro stato emotivo, e che non hanno intenzione di tornare in Nazionale fino a quando non lo cacceranno. Parliamo di alcune delle migliori giocatrici al mondo: Patri Guijarro, Mapi León, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Sandra Paños, Andrea Pereira e Clàudia Pina del Barcellona, ??Batlle, Aleixandri, Ouahabi, Ainhoa ??Vicente, Lucía García, Lola Gallardo, Amaiur Sarriegi e Nerea Eizagirre. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 settembre 2022) Las’è. Quindisi sono dichiarate indisponibili per la convocazione, finché il ct Jorge Vilda resterà al suo posto. Ognuna di loro ha scritto alla Federazioneinsistendo sul fatto che la situazione con l’allenatore, che avevano già provato a far saltare a fine agosto, influisce sulla loro salute e sul loro stato emotivo, e che non hanno intenzione di tornare infino a quando non lo cacceranno. Parliamo di alcune delle migliorial mondo: Patri Guijarro, Mapi León, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Sandra Paños, Andrea Pereira e Clàudia Pina del Barcellona, ??Batlle, Aleixandri, Ouahabi, Ainhoa ??Vicente, Lucía García, Lola Gallardo, Amaiur Sarriegi e Nerea Eizagirre. ...

napolista : La #Nazionale spagnola femminile s’è ammutinata: 15 giocatrici contro il ct, la #Federcalcio lo difende La Federaz… - LFootball_ : ?????? 15 giocatrici della nazionale spagnola hanno inviato una mail alla loro federazione affermando che non giochera… - UnioneSarda : #Sport In polemica con l’allenatore, 15 giocatrici lasciano la nazionale femminile spagnola di calcio - sportli26181512 : Asensio dal Real Madrid al Barcellona? Parla Garcia VIDEO: Dal ritiro della nazionale spagnola, il difensore del Ba… - sportli26181512 : Spagna, novità Luis Enrique: walkie talkie su schiena calciatori in allenamento: Da sempre conosciuto per le innova… -