"La musica è di tutti". Pupo ringrazia la Meloni e spegne le polemiche (Di venerdì 23 settembre 2022) Al comizio di Fratelli d'Italia risuona il brano "Su di noi": il commento social di Pupo va controcorrente rispetto ai colleghi. "Che siano conservatori o progressisti, a chiunque usa la mia musica io dico grazie"

