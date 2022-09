La mobilitazione dei riservisti di Putin annienterà l'Ucraina? Lo Zar dovrà prima risolvere due problemi (Di venerdì 23 settembre 2022) Lo Stato maggiore russo riferisce che, in seguito alla mobilitazione parziale annunciata dal presidente Vladimir Putin, nelle ultime 24 ore diecimila cittadini si sono presentati ai commissariati militari per combattere come volontari in Ucraina, senza attendere la convocazione. In realtà continua senza sosta l’esodo dei cittadini russi che non vogliono combattere. Montano anche le proteste in tutto il Paese contro le decisioni del Cremlino. Sono più di 1.300 le persone fermate dalla polizia russa nelle proteste scattata dopo la "mobilitazione parziale" ordinata dal presidente Putin. Quest'ultima mossa dello Zar riuscirà ad annientare l'Ucraina? L'analisi del responsabile del desk Esteri de La Stampa Giordano Stabile Leggi su lastampa (Di venerdì 23 settembre 2022) Lo Stato maggiore russo riferisce che, in seguito allaparziale annunciata dal presidente Vladimir, nelle ultime 24 ore diecimila cittadini si sono presentati ai commissariati militari per combattere come volontari in, senza attendere la convocazione. In realtà continua senza sosta l’esodo dei cittadini russi che non vogliono combattere. Montano anche le proteste in tutto il Paese contro le decisioni del Cremlino. Sono più di 1.300 le persone fermate dalla polizia russa nelle proteste scattata dopo la "parziale" ordinata dal presidente. Quest'ultima mossa dello Zar riuscirà ad annientare l'? L'analisi del responsabile del desk Esteri de La Stampa Giordano Stabile

