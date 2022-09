La minaccia di Ursula: “Elezioni in Italia? Se vanno male, abbiamo gli strumenti…” (Di venerdì 23 settembre 2022) Democrazia o Stato d’eccezione? Per la presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen, pare che la prima valga solo per i governi di sinistra, mentre il secondo, ovviamente, per la coalizione di centrodestra. Spieghiamoci meglio. Nella giornata di ieri, in un intervento all’università di Princeton, a pochi chilometri da New York, la leader comunitaria ha parlato proprio delle Elezioni politiche Italiane di domenica, esprimendosi sulla possibile vittoria di Meloni, Salvini e Berlusconi. Il concetto del discorso è a dir poco agghiacciante: la possibilità che Palazzo Chigi, dopo undici anni di assenza, possa ritornare in mano a quelle che, dispregiativamente, vengono chiamate “le destre”, non sembra andare giù ai piani alti di Bruxelles: “Vedremo l’esito del voto. abbiamo avuto Elezioni anche ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 23 settembre 2022) Democrazia o Stato d’eccezione? Per la presidente della Commissione Europea,Von Der Leyen, pare che la prima valga solo per i governi di sinistra, mentre il secondo, ovviamente, per la coalizione di centrodestra. Spieghiamoci meglio. Nella giornata di ieri, in un intervento all’università di Princeton, a pochi chilometri da New York, la leader comunitaria ha parlato proprio dellepolitichene di domenica, esprimendosi sulla possibile vittoria di Meloni, Salvini e Berlusconi. Il concetto del discorso è a dir poco agghiacciante: la possibilità che Palazzo Chigi, dopo undici anni di assenza, possa ritornare in mano a quelle che, dispregiativamente, vengono chiamate “le destre”, non sembra andare giù ai piani alti di Bruxelles: “Vedremo l’esito del voto.avutoanche ...

