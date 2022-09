La minaccia alla vigilia del voto: Giorgia Meloni vuole cambiare la Costituzione da sola, se può | VIDEO (Di venerdì 23 settembre 2022) I sondaggi delle ultime settimane, prima del silenzio per quel che riguarda le rilevazioni demoscopiche, indicavano una possibilità che potrebbe concretizzarsi all’indomani del voto di domenica 25 settembre: il centrodestra potrebbe avere i “numeri” necessari per ottenere la maggioranza assoluta in Parlamento (sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica) per poter modificare la Costituzione senza dover passare da un referendum. E su questo tasto è tornata proprio Giorgia Meloni, ormai leader della coalizione, che da piazza del Popolo ha ribadito questa sua intenzione. Con o senza l’apporto dei partiti dell’opposizione. Meloni dice di voler cambiare le Costituzione anche da sola, se avrà i numeri In una piazza del ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) I sondaggi delle ultime settimane, prima del silenzio per quel che riguarda le rilevazioni demoscopiche, indicavano una possibilità che potrebbe concretizzarsi all’indomani deldi domenica 25 settembre: il centrodestra potrebbe avere i “numeri” necessari per ottenere la maggioranza assoluta in Parlamento (siaCamera dei deputati che al Senato della Repubblica) per poter modificare lasenza dover passare da un referendum. E su questo tasto è tornata proprio, ormai leader della coalizione, che da piazza del Popolo ha ribadito questa sua intenzione. Con o senza l’apporto dei partiti dell’opposizione.dice di volerleanche da, se avrà i numeri In una piazza del ...

