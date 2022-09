“La Mela di AISM” l’1, il 2 e il 4 ottobre (Di venerdì 23 settembre 2022) 1, 2, e 4 ottobre 2022 FACCIAMO SPARIRE LA SCLEROSI MULTIPLA CON “La Mela di AISM” oltre 2 milioni di mele ti aspettano in piazza per sostenere la lotta alla sclerosi multipla Per prenotarle contatta la sezione su www.AISM.it/roma #insiemepiùforti Sabato 1 e domenica 2 ottobre molte piazze si colorano di rosso, giallo e verde. Sono le mele di AISM che i volontari dell’associazione distribuiranno in tutta Italia, anche in più di 100 piazze di Roma e provincia. 2 milioni di gustose mele di tre qualità diverse, granny smith, golden e noared raccolte in sacchetti da 1,8 kg che si possono avere a fronte di una donazione minima di 10 euro. L’evento ritornerà in piazza anche il 4 ottobre per la giornata del Dono, festa di San Francesco d’Assisi patrono d’Italia istituita ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 settembre 2022) 1, 2, e 42022 FACCIAMO SPARIRE LA SCLEROSI MULTIPLA CON “Ladi” oltre 2 milioni di mele ti aspettano in piazza per sostenere la lotta alla sclerosi multipla Per prenotarle contatta la sezione su www..it/roma #insiemepiùforti Sabato 1 e domenica 2molte piazze si colorano di rosso, giallo e verde. Sono le mele diche i volontari dell’associazione distribuiranno in tutta Italia, anche in più di 100 piazze di Roma e provincia. 2 milioni di gustose mele di tre qualità diverse, granny smith, golden e noared raccolte in sacchetti da 1,8 kg che si possono avere a fronte di una donazione minima di 10 euro. L’evento ritornerà in piazza anche il 4per la giornata del Dono, festa di San Francesco d’Assisi patrono d’Italia istituita ...

