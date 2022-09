La marcia indietro della von der Leyen, il portavoce: non è intervenuta sull’Italia (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo che una sua dichiarazione ha terremotato la politica italiana, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, fa marcia indietro attraverso un suo portavoce. "Penso che le dichiarazioni" della presidente von der Leyen, ieri sera durante il dibattito dopo il suo intervento all'Università di Princeton, negli Stati Uniti, "parlino da sole", e non facevano riferimento alle imminenti elezioni italiane, ha detto a Bruxelles il portavoce capo della Commissione, Eric Mamer. "E' assolutamente chiaro - ha sottolineato Mamer - che la presidente non è intervenuta sulle elezioni italiane quando ha fatto riferimento agli strumenti" per la tutela dello stato di diritto, e "si è riferita esplicitamente ad altri ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo che una sua dichiarazione ha terremotato la politica italiana, la presidenteCommissione europea, Ursula von der, faattraverso un suo. "Penso che le dichiarazioni"presidente von der, ieri sera durante il dibattito dopo il suo intervento all'Università di Princeton, negli Stati Uniti, "parlino da sole", e non facevano riferimento alle imminenti elezioni italiane, ha detto a Bruxelles ilcapoCommissione, Eric Mamer. "E' assolutamente chiaro - ha sottolineato Mamer - che la presidente non èsulle elezioni italiane quando ha fatto riferimento agli strumenti" per la tutela dello stato di diritto, e "si è riferita esplicitamente ad altri ...

