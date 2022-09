La luce di Pomellato illumina Milano

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 23 settembre 2022) Tanti gli ospiti che hanno partecipato all'esclusivo cocktail party diper il lancio della nuova campagna globale: from Milan & all around the World. Da Alessandra Ambrosio a Kasia Smutniak, da Drusilla Foer a Margherita Buy ecco chi c'era