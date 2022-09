anteprima24 : ** La #Lonardo chiude in piazza Roma: 'Io come il dado Star? ... ** -

anteprima24.it

poi con una stoccata a Gianfranco Rotondi, 'Mi dispiace che inneggi sempre alla Meloni: ... Gli fa eco la moglie Sandra: 'Nessuno parla più di Sud, E questo nonostante un ministero ...Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, segretario nazionale di 'Noi di Centro', ha ufficializzato la moglie Sandrasul proporzionale Molise alla Camera dei Deputati, dove all' ... La Lonardo chiude in piazza Roma: "Io come il dado Star Sì, un prodotto di qualità" Ultima seduta prima delle elezioni fortemente negativa per la Borsa di Milano, il peggiore tra i principali mercati azionari in Europa, dove comunque tutti i listini sono scivolati: l'indice Ftse Mib ...MILANO. Ultima seduta prima delle elezioni pesantemente negativa per la Borsa di Milano, il peggiore tra i principali mercati azionari in Europa, dove comunque tutti i listini sono scivolati: l'indice ...