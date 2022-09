La Lega ha presentato un’interrogazione all’Ue per le dichiarazioni di von der Leyen: «Lesive del principio di indipendenza» (Di venerdì 23 settembre 2022) Non si frena la furia leghista contro Ursula von der Leyen, dopo che la presidente della Commissione Ue ha parlato degli «strumenti» a disposizione dell’Unione per «recuperare» nel caso in cui «le cose dovessero andare in una direzione difficile» dopo l’elezione del prossimo governo in Italia. Dopo le dure dichiarazioni del leader del Carroccio Matteo Salvini, che ha invocato «le scuse o le dimissioni» della politica, l’indignazione contagia il resto del partito. Gli eurodeputati della Lega Marco Zanni, presidente del gruppo ID, e Marco Campomenosi hanno infatti presentato un’interrogazione alla Commissione europea sulle frasi pronunciate dalla sua presidente all’università di Princeton. Chiedono un chiarimento da parte della leader dell’esecutivo comunitario soprattutto su un punto: von der ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 settembre 2022) Non si frena la furia leghista contro Ursula von der, dopo che la presidente della Commissione Ue ha parlato degli «strumenti» a disposizione dell’Unione per «recuperare» nel caso in cui «le cose dovessero andare in una direzione difficile» dopo l’elezione del prossimo governo in Italia. Dopo le duredel leader del Carroccio Matteo Salvini, che ha invocato «le scuse o le dimissioni» della politica, l’indignazione contagia il resto del partito. Gli eurodeputati dellaMarco Zanni, presidente del gruppo ID, e Marco Campomenosi hanno infattialla Commissione europea sulle frasi pronunciate dalla sua presidente all’università di Princeton. Chiedono un chiarimento da parte della leader dell’esecutivo comunitario soprattutto su un punto: von der ...

