La gonna pantalone: il capo spregiudicato sempre alla moda (Di venerdì 23 settembre 2022) Life&People.it La storia della gonna pantalone racconta un pezzo importante dell’emancipazione femminile, la ribellione ai canoni imposti dalla società e la conquista della libertà. Oggi sembra assurdo ma, anni fa, indossare questo indumento rappresentava un vero atto di anticonformismo. Quest’anno torna in passerella diventando grande tendenza dell’Autunno Inverno 2022/2023. Non è un pantalone e neanche una gonna. Ispirato alle uniformi scolastiche probabilmente gli stilisti l’hanno rispolverata per dare nuova vita ai capi di abbigliamento di un tempo ormai considerati superati e obsoleti ma che ancora raccontano battaglie, desideri e conquiste importanti. Le donne non possono indossare i pantaloni La gonna pantalone nasce nei primi del 1900 quando era in ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 23 settembre 2022) Life&People.it La storia dellaracconta un pezzo importante dell’emancipazione femminile, la ribellione ai canoni imposti dsocietà e la conquista della libertà. Oggi sembra assurdo ma, anni fa, indossare questo indumento rappresentava un vero atto di anticonformismo. Quest’anno torna in passerella diventando grande tendenza dell’Autunno Inverno 2022/2023. Non è une neanche una. Ispirato alle uniformi scolastiche probabilmente gli stilisti l’hanno rispolverata per dare nuova vita ai capi di abbigliamento di un tempo ormai considerati superati e obsoleti ma che ancora raccontano battaglie, desideri e conquiste importanti. Le donne non possono indossare i pantaloni Lanasce nei primi del 1900 quando era in ...

CY8ERPUNKZ : prima si fa biondo platino poi si presenta in aeroporto in gonna pantalone i've had ENOUGH of this dude - vogue_italia : Questa è la tendenza autunno-inverno che non vedrete l'ora di provare - Silvers41609104 : @sexyleonessa buongiorno a te tette spettacolari! e sotto la scrivania.......gonna o pantalone? - PorcellinoVogl2 : @arty_von Bisogna vedere se li abbini con gonna o pantalone. Di slancio direi la camicetta di sx. - zorinayurievna : @Marcella_IsBack @Klevis_Gjoka Non è un pantalone, è gonna -