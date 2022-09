La giornalista della Cnn non mette il velo: il presidente dell’Iran annulla l’intervista – Il video (Di venerdì 23 settembre 2022) La giornalista della Cnn Christiane Amanpour si è rifiutata di indossare il velo per un incontro a New York con il presidente conservatore iraniano Ebrahim Raisi. E lui ha annullato il faccia a faccia. A raccontarlo è stata la stessa reporter di origini iraniane, mentre da giorni nel paese si susseguono le manifestazioni per denunciare la morte di Mahsa Amini. Ovvero la 22enne curda deceduta mentre era sotto custodia della Polizia Morale per non aver indossato correttamente il velo islamico. «Credo che Raisi non voglia essere visto con una donna senza velo nel momento in cui nel suo Paese infuriano le proteste», ha spiegato la stessa Amanpour sul suo account Twitter. «E così ce ne siamo andati. l’intervista non c’è stata. Con le ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 settembre 2022) LaCnn Christiane Amanpour si è rifiutata di indossare ilper un incontro a New York con ilconservatore iraniano Ebrahim Raisi. E lui hato il faccia a faccia. A raccontarlo è stata la stessa reporter di origini iraniane, mentre da giorni nel paese si susseguono le manifestazioni per denunciare la morte di Mahsa Amini. Ovvero la 22enne curda deceduta mentre era sotto custodiaPolizia Morale per non aver indossato correttamente ilislamico. «Credo che Raisi non voglia essere visto con una donna senzanel momento in cui nel suo Paese infuriano le proteste», ha spiegato la stessa Amanpour sul suo account Twitter. «E così ce ne siamo andati.non c’è stata. Con le ...

