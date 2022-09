La furia del padre di Saman Abbas davanti a quel bacio sui social, la procura: «È stata la scintilla prima dell’omicidio» – La foto (Di venerdì 23 settembre 2022) Un bacio tra Saman Abbas e il suo fidanzato, postato da lei sui social tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 sarebbe stata la scintilla secondo gli inquirenti che fece scattare la rabbia dei familiari della giovane pachistana, scomparsa la notte del 30 aprile 2021 da Novellara. «La madre Nazia, il padre Shabbar e il fratello di Saman si lamentavano in continuazione di tale situazione», ha riferito – in fase di interrogatorio da parte dei carabinieri di Reggio Emilia – un cugino della diciottenne che ha confessato, inoltre, di aver ricevuto la foto del bacio tra i due giovani per le vie di Bologna. ANSA La foto in cui Saman Abbas bacia il suo fidanzato per le ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 settembre 2022) Untrae il suo fidanzato, postato da lei suitra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 sarebbelasecondo gli inquirenti che fece scattare la rabbia dei familiari della giovane pachistana, scomparsa la notte del 30 aprile 2021 da Novellara. «La madre Nazia, ilShabbar e il fratello disi lamentavano in continuazione di tale situazione», ha riferito – in fase di interrogatorio da parte dei carabinieri di Reggio Emilia – un cugino della diciottenne che ha confessato, inoltre, di aver ricevuto ladeltra i due giovani per le vie di Bologna. ANSA Lain cuibacia il suo fidanzato per le ...

petergomezblog : Israele-Palestina, l’apertura del premier Lapid davanti all’Onu: “Sì a due Stati”. La furia di Netanyahu e della de… - matteoorizzi : RT @internewsit: Fiducia Inzaghi, ma prima del Mondiale 'si gioca' l'Inter! Furia Curva - SM - - _mc9__ : @pietroraffa Come? La furia repressiva verso le lotte operaie e sociali dei decreti sicurezza di Salvini non sono m… - MarcoCampa10 : RT @putino: Faccio notare comunque che non mi meraviglierebbe. Già ad aprile coloro che erano stati mobilitati (di fretta e furia) nelle Re… - Loredan23086243 : RT @andremaggio: Dello strano 'longform' su Giuseppe Conte pubblicato da Repubblica a 48 ore dall'apertura dei seggi, mi ha colpito la quan… -