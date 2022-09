La Finlandia vuole limitare l’ingresso dei cittadini russi nel paese (Di venerdì 23 settembre 2022) Il governo della Finlandia ha intenzione di introdurre nuove restrizioni per limitare in maniera significativa l’ingresso di cittadini russi nel paese. Secondo le informazioni ottenute da Yle, la televisione nazionale finlandese, verrà abbassato anche il numero dei visti turistici rilasciati Leggi su ilpost (Di venerdì 23 settembre 2022) Il governo dellaha intenzione di introdurre nuove restrizioni perin maniera significativadinel. Secondo le informazioni ottenute da Yle, la televisione nazionale finlandese, verrà abbassato anche il numero dei visti turistici rilasciati

ilpost : La Finlandia vuole limitare l’ingresso dei cittadini russi nel paese - ANSANuovaEuropa : Finlandia vuole limitare ingressi a russi,numero raddoppiato - Antipeppe : @539th poi non si capisce (o meglio conoscendo il personaggio si capisce) che ci vuole dire Gliela devono far vince… - PestaAle : @pietroraffa Il fratello di un militante in una occasione ambigua e parli di 'esponente di FdI'. SCIACALLO. SEI ALL… - Holaiquetal : RT @RSInews: Russi in fuga, la Finlandia vuole limitare gli ingressi - Il numero di russi che entrano dal confine è raddoppiato da giovedì… -