La fidanzata di Luca Salatino contro una concorrente del GF Vip 7: “Poteva risparmiarsi certi discorsi!” – VIDEO (Di venerdì 23 settembre 2022) Soraia Ceruti, dopo la discussione di stanotte tra Luca Salatino e Elenoire Ferruzzi nella Casa del Grande Fratello Vip 7, è intervenuta contro Sara Manfuso, rea di avere alimentato l’interesse dell’icona gay nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne. La fidanzata di Luca Salatino contro una concorrente del GF Vip 7 Inizialmente la ragazza... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 23 settembre 2022) Soraia Ceruti, dopo la discussione di stanotte trae Elenoire Ferruzzi nella Casa del Grande Fratello Vip 7, è intervenutaSara Manfuso, rea di avere alimentato l’interesse dell’icona gay nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne. Ladiunadel GF Vip 7 Inizialmente la ragazza... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

lorisz841 : Elenoire viene osannata che si vuole mettere in mezzo tra luca e la sua fidanzata mentre soleil al rogo #gfvip - blogtivvu : La fidanzata di Luca Salatino contro una concorrente del GF Vip 7: “Poteva risparmiarsi certi discorsi!” – VIDEO… - FortunaNostra : RT @emanuelalaland: Luca è un ragazzo buono e non ha fatto nulla di male. Adoro elenoir ma perché si è così fissata che a lui piacesse e no… - Isy27817713 : RT @emanuelalaland: Luca è un ragazzo buono e non ha fatto nulla di male. Adoro elenoir ma perché si è così fissata che a lui piacesse e no… - icarvsplume : RT @DioBenedicaMe: La cosa meno transfobica che io abbia visto è Luca che ha sempre preso Elenoire seriamente, infatti era sempre preoccupa… -