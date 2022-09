(Di venerdì 23 settembre 2022) L’episodio risale allo scorso aprile. Cristiano. al termine di Everton-Manchester United, ruppe ila undi 14 anni. La(Football Association) ha apertosu di lui. Il portoghese è “accusato di violazione della FA Rule E3 per un incidente avvenuto dopo la partita di Premier League del Manchester United contro l’Everton di sabato 9 aprile 2022”, si legge nella nota della FA stessa. “Si presume che il comportamento dell’attaccante dopo il fischio finale sia stato improprio e/o violento”, specifica la Football Association. È ufficialmente intervenuto anche il Manchester United: “Supporteremo il nostro giocatore nella sua difesa”. All’epoca, secondo la stampa britannica, venne “ammonito” dalla polizia per ...

La Federazione inglese apre un'indagine su Ronaldo per il telefono rotto al ragazzo autistico - ilNapolista Il fuoriclasse del Manchester United, Cristiano Ronaldo, è stato accusato dalla Federcalcio inglese: tutti i dettagli ...Stasera, allo stadio San Siro, andrà in scena la gara tra Italia e Inghilterra, ufficializzati i numeri di maglia.