La doppiezza elettorale di Letta è la prima causa dell’annunciato fallimento del Pd

(Di venerdì 23 settembre 2022) La strategia didoveva portare al sorpasso di Fratelli d’Italia come primo partito da parte del Pd. Alla fine potrebbe portare sì a un sorpasso, ma diverso, quello del Pd da parte deep Cinquestelle. D’altra parte, la strategiadei democratici è stata, fin dal primo momento, disallineata dalla loro retorica, quella del fronte comune e della coalizione di salvezza nazionale contro le destre. È stata una strategia spregiudicata, ma suicida. Tutt’altro che rinunciataria, anzi addirittura temeraria, articolata su tre obiettivi ambiziosi: isolare e svuotare il M5S, affiliare e subordinare le componenti liberaldemocratiche, inglobare nel Pd una serie di forze minori. Infatti la lista “Pd – Italia democratica e progressista” è un contenitore che incorpora anche Articolo 1, Psi, Demos, Radicali italiani, Volt e Repubblicani europei. Le scelte ...

