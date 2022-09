La Dinamo brinda a Character

BPD - Backdoorpodcast

... tra gli altri anche il presidente dellaBanco di Sardegna Stefano Sardara. Il ringraziamento del founder di Character Antonello Fadda: "Voglio ringraziare tutti per aver voluto condividere ...... tra gli altri anche il presidente dellaBanco di Sardegna Stefano Sardara. Il ringraziamento del founder di Character Antonello Fadda: "Voglio ringraziare tutti per aver voluto condividere ... Final Eight: Milano brinda al 100° successo contro Sassari, le pagelle TagsCharacterLa Dinamo Banco di Sardegna all’inaugurazione della nuova sede di Character, partner biancoblu da oltre dieci anni Un grade ...