La difesa dell’avvocato dei genitori di Saman Abbas | «Ridicolo parlare di confessione | il padre parlava in chiave figurativa»

(Di venerdì 23 settembre 2022) Secondo l’avvocato deidi, la 18enne pachistana scomparsa da Reggio Emilia il 30 aprile 2021, le intercettazioni nel quale ildice di aver ucciso la figlia non sarebbero affatto una. «Da quegli stralci non si può ricavare nulla», dice Simone Servillo a Fanpage, «addirittura leggo che c’è qualcuno che parla di, ma lì non abbiamo nemmeno contezza effettivamente di chi sia l’interlocutore e gli stralci che sono stati estrapolati possono essere letti anche in». Le intercettazioni agli atti del processo risalgono al giugno 2021, quando l’uomo era già fuggito in Pakistan. «Per me la dignità degli altri non è più importante della mia. Io ho lasciato mio figlio in Italia. Ho ucciso mia ...